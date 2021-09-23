طريقة معرفة العنوان الوطني وكيف يتم تعديل

طريقة معرفة العنوان الوطني تعتبر من الأمور التي يطرحها الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية سواء كانوا مقيمين أو مواطنين حتى يتعرفوا على العنوان الوطني الخاص بهم، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل من خلال فقرات هذا المقال.

ما هو العنوان الوطني

العنوان الوطني يعتبر خدمة من الخدمات التي يقدمها البريد السعودي حتى يستطيع المواطنين أن يحددوا الأماكن التي يتواجد فيها بالشكل الدقيق سواء كان اسم المنطقة أو المحافظة أو الحي أو البناية أو رقم الشارع ويسهل العنوان الوطني في الكثير من الأمور مثل وصول الخطابات أو الطرود.

كما يستطيع العملاء أن يستلموا الشحنات المتنوعة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها بسهولة كبيرة، فأصبح من الأمور التي تدعم التجارة الإلكترونية، وخاصة بعدما انتشرت في أسواق المملكة العربية السعودية.

مكونات العنوان الوطن

يتكون العنوان الوطني من رقم البناية واسم الشارع واسم المدينة واسم الحي والرمز البريدي والرقم الإضافي.

طريقه معرفة العنوان الوطني

يستطيع العملاء أن يتعرفوا على العنوان الوطني من خلال استخدام رقم الهوية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع العنوان الوطني من خلال الرابط المباشر له.

اضغط على إدارة عنوان مسجل.

يتم كتابة رقم الهوية.

يدخل العميل رقم الهاتف الخاص به.

يضغط على تحقق من الهواية.

يتم كتابة الرمز الذي يصل إلى الهاتف الجوال في الرسالة النصية.

وهنا تظهر جميع المعلومات عن العنوان الوطني الخاص بالمستعلم.

كيف اعدل العنوان الوطني

يستطيع الأفراد أن يقوم بتعديل العنوان الوطني وإضافة أي معلومة أو تعديلها من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع العنوان الوطني من خلال الرابط المباشر له.

اكتب رقم الهوية.

ادخل رقم الجوال.

يتم الضغط على تحقق من الهوية.

يكتب العميل رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف الجوال عبر الرسائل النصية.

تظهر مجموعة من الاختيارات يضغط على تحديث العنوان.

تظهر الصفحة التي يوجد بها جميع المعلومات التي تخص العنوان الوطني.

تتم كتابة البيانات الجديدة في العنوان الوطني ثم الضغط على إنهاء وإرسالها.

وهنا نكون قد كنا بتعديل العنوان الوطني.

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة معرفة العنوان الوطني، وتعرفنا على كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية وكيف يتم تعديل.