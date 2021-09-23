الدواء الأمريكية تجيز تقديم جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن جرعة إضافية من لقاح فايزر بيوتك ينبغى أن يتم إعطائها بعد 6 أشهر من الحصول على تطعيم الجرعتين، وذلك فى مساعى لتعزيز الحماية للأمريكيين الأكثر عرضة للأخطر من متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

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