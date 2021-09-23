الكاظمى يحذر من شراء الأصوات خلال الانتخابات العراقية

جدة - نرمين السيد - حث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، كافة العراقيين على المشاركة فى الانتخابات، محذراً من أى محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، معتبرها وعودا كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها.





وحسب موقع العربية، قال الكاظمى، إنه تم إنجاز جميع متطلبات العملية الانتخابية بشكل تام، مشددا على ضرورة أن تخلو من الفساد أو التزوير. وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الانتخابات المقبلة باتت قريبة، آملاً بأن تكون هذه المرة سابقة فى اختيار الأفضل للشعب العراقي. كما أكد إطلاعه على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، واصفا إياها بالممتازة والناجحة بكل المقاييس. ورأى أن العراق سيخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية فى الانتخابات المقبلة، ولن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر.

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