فرنسا: الاتحاد الأوروبى لم يعد يعتمد على أمريكا بعد أزمة الغواصات

جدة - نرمين السيد - وأضاف لو مير، أن أزمة الغواصات وأفغانستان تدفعان الاتحاد الأوروبى لفتح عيونه، حسبما أفادت شبكة "العربية"، فى نبأ عاجل لها.
ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، اجتماعا مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، وذلك بعد الاتصال الهاتفى الذى جمع رئيسى بلديهما على خلفية أزمة الغواصات.
وقالت مسؤولة أمريكية أمس الأربعاء، إن بلينكن ولودريان سيعقدان اجتماعا ثنائيا فى الأمم المتحدة اليوم الخميس، غداة البيان المشترك الذى أصدره جو بايدن وإيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما.
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