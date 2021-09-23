ضبط 9 كيلو من المخدرات في منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن

دوت الخليج :- بناء على معلومات مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في منفذ طريبيل تم ضبط 9 كيلو مخدرات نوع كرستال بين الحد العراقي الاردني ، تمت عمليه الضبط من قبل فريق عمل من المخابرات وشرطة الكمارك والمنافذ والاستخبارات بالتنسيق مع الجانب الاردني.

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