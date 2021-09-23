زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب أوكرانيا

قال المكتب الصحفي للمركز الرئيسي للرقابة الخاصة في أوكرانيا، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس في مقاطعة ترنوبل بأوكرانيا.
وذكر المكتب، في بيانه، أن سكان المنطقة، شعروا بهذه الهزات داخل دائرة نصف قطرها حوالي 100 كيلومتر. وأشار إلى أنه تم تسجيل مثل هذه الظاهرة آخر مرة في المنطقة، وبمثل هذه القوة في عام 2002.
ونوه المكتب، بأن مركز الزلزال كان يقع قرب بلدة تشيرتكوف في مقاطعة ترنوبل على عمق 6 كيلومترات.
وتم تصنيف الزلزال، على أنه "متوسط الشدة: شعر به السكان داخل بيوتهم، واهتزت بشدة الأشياء المعلقة، وتحركت الصور من مكانها".
ووفقا للمكتب الصحفي، شعر السكان أيضا بهذه الهزات وهم على بعد 65-80 كيلومترا من مركز الزلزال.
وأشارت السلطات المحلية، إلى أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر مادية.
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