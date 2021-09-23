بلينكن يهنئ السعودية بمناسبة يومها الوطني

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بلينكن في بيان: "تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ثمانية عقود من الشراكة والتعاون والصداقة المتبادلة، وقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا، وعززت أمن المنطقة"، مشيرا إلى "أننا بصدد توسيع نطاق تعاوننا؛ بما في ذلك من خلال مواجهة تحدي أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع".
وأضاف: "نحن نعمل معا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام والازدهار الاقتصادي. أرسل أطيب التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية، وأتمنى لهم يوما وطنيا سعيدا وعاما ناجحا".
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