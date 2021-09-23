أخبار اليمن : الأرصاد: هطول أمطار على مناطق متفرقة

الأرصاد: هطول أمطار على مناطق متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، مع استمرار الرياح الشديدة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز الوطني في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من الهضاب الداخلية وكذا أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات : لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة ، غرب ذمار، غرب صنعاء، غرب عمران، وغرب صعدة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وعلى أجزاء من المرتفعات الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية والشرقية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين.

وحسب المركز سيستمر هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 18 ملم، إب : 14 ملم، المعافر: 8.4

تعز : 5.3 ، السدة : 2.8 ، ريمة : 1.7 ، حجة : 0.6 ، صرفيت 0.4 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

