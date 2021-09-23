مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إنهاء الاستعدادات الفنية ليوم الاقتراع

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية إنّها "تعمل فى الوقت الحالى على توزيع بطاقات الناخبين الموجودة فى مراكز التسجيل"، مبينةً أنّ "وتيرة إقبال المواطنين على استلام بطاقاتهم ارتفعت خلال اليوميين الماضيين".

وأضافت أنّ "عملية توزيع البطاقات سيستمر حتى الـ 5 من الشهر المُقبل، أى قبل موعد إجراء الاقتراع الخاص بـ 48 ساعة".

يذكر أنّ رئیسة بعثة الاتحاد الأوروبى لرصد الانتخابات فى العراق، فيولا فون كرامون، وصفت الانتخابات المقبلة بـ"التاريخية"، مشددةً على أنّ الاستعدادات تسیر على قدم وساق وأن كل الجھود تبذل لضمان نزاھة الاقتراع وسلامة الناخبین".