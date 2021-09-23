جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية إنّها "تعمل فى الوقت الحالى على توزيع بطاقات الناخبين الموجودة فى مراكز التسجيل"، مبينةً أنّ "وتيرة إقبال المواطنين على استلام بطاقاتهم ارتفعت خلال اليوميين الماضيين".
وأضافت أنّ "عملية توزيع البطاقات سيستمر حتى الـ 5 من الشهر المُقبل، أى قبل موعد إجراء الاقتراع الخاص بـ 48 ساعة".
يذكر أنّ رئیسة بعثة الاتحاد الأوروبى لرصد الانتخابات فى العراق، فيولا فون كرامون، وصفت الانتخابات المقبلة بـ"التاريخية"، مشددةً على أنّ الاستعدادات تسیر على قدم وساق وأن كل الجھود تبذل لضمان نزاھة الاقتراع وسلامة الناخبین".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إنهاء الاستعدادات الفنية ليوم الاقتراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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