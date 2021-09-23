طالبان: هجمات داعش تحت السيطرة.. ويجب رفع التجميد عن أموالنا فى الخارج

جدة - نرمين السيد - قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان ووكيل وزارة الإعلام بالحكومة الانتقالية، إن هجمات تنظيم داعش الإرهابي، تحت السيطرة، وشدد على جدية الحركة فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، قائلا: "سوف نضع حدا لهجمات تنظيم داعش".





وأضاف فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الحركة طالبت الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتبادل الدبلوماسى والاعتراف بشرعية الحكومة، مشيرا إلى أن الحركة تسعى إلى تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولي، وإيجاد سبل للعمل معا وفق تفاهمات مشتركة، والسعى إلى بناء علاقات طيبة وبناءة مع جميع الدول، وذلك على أساس العمل والمصالح المشتركة.

وانتقد متحدث الحركة، الشروط التى وضعها المجتمع الدول، من أجل الاعتراف بحكومة طالبان، ووصفها بغير المناسبة للحركة، وغير مقبولة وتخالف القوانين الدولية، مشيرا إلى أن كل المخاوف التى أبداها المجتمع الدولي، قابلة للحل، إلا أنه يتطلب تعاونا وعملا مشتركا.

وتابع، أبلغنا الأمم المتحدة أن الاعتراف بنظامنا الجديد هو حق لنا وللشعب الأفغانى، كما حصلنا على وعود من الأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة.

وفيما يخص وضع النساء فى البلاد، أوضح أن العمل جار من أجل إيجاد آلية تضمن مشاركة أوسع للمرأة فى مختلف القطاعات، لكن وفقا للضوابط الشرعية.

وتابع بأنه يجب على المجتمع الدولى ألا يقلق بشأن تعليم الفتيات، فسوف تُستأنف العملية التعليمية بالنسبة للفتيات قريبا.

وعن رفع التجميد عن أموال أفغانستان، فى البنوك الأمريكية والخارجية، شدد متحدث حركة طالبان، على أنها حقا للشعب الأفغانى، موضحا أن الحركة تطلب من الولايات المتحدة، رفع التجميد عن الأصول المالية للحكومة الأفغانية، وإلا تكون تمارس الظلم.

واختتم حديثع بشكره لدولة الإمارات على دورها فى إغاثة ومساعدة الشعب الأفغانى، قائلا الإمارات كانت فى طلائع الدول التى أرسلت المساعدات الغذائية والطبية، فهى تبذل جهدا كبيرا وهو محل تقدير.

وأضاف أن الفريق الفنى الإماراتى يلعب دورا كبيرا فى إعادة تأهيل مطار كابول تمهيدا لفتحه.