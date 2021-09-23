التسجيل في الهيئة العامة للعقار بالخطوات وطريقة حجز موعد الزيارة

التسجيل في الهيئة العامة للعقار تعد إحدى أهم الخطوات التي يجب إتباعها من قبل العاملين بالعقارات سواء الأفراد أو المؤسسات وذلك حتى يتثنى لهم الاستفادة من الخدمات التي يتم توفيرها من قبل الهيئة، ولذا يتوجب عليهم معرفة طريقة التسجيل في الهيئة العامة للعقار والبدء في استخدام حساباتهم من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة تسجيل الدخول ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التسجيل في الهيئة العامة للعقار.

التسجيل في الهيئة العامة للعقار

تم إتاحة إمكانية التسجيل في الهيئة العامة للعقار للأفراد أصحاب المنشآت الخاصة بالعقارات داخل المملكة العربية السعودية من خلال المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار.

اختيار التسجيل.

يطلب الموقع من الراغب في التسجيل تدوين بعض المعلومات الهامة والخاصة بالمنشأة المراد تسجيلها، وكذلك الأنشطة التي تتم بها، وبعدها يتم النقر على كلمة التالي.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم إدخال بيانات المتقدم وكذلك بيانات التواصل.

يقوم المستخدم بتحديد اسم المستخدم المراد استخدامه وكذلك كلمة المرور.

يطلب الموقع إدخال البريد الإلكتروني الخاص به ومن ثم يتم إتمام التسجيل بنجاح.

خطوات التسجيل في هيئة العقارالهيئة العامة للعقار رقم

قامة الهيئة بتوفير رقم خاص يمكن للأفراد الاستفسار من خلاله عن كافة المعلومات حول التسجيل بالهيئة أو تقديم الشكاوى على أن يتم الاتصال من خلال رقم 8003030099، أيضًا يمكن للأفراد إرسال الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم عبر الفاكس على رقم (+966118291999)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال التوجه إلى مقر الهيئة على العنوان: حي الياسمين – طريق العليا العام.

حجز موعد زيارة الهيئة العامة للعقار

تم توفير بعض الخدمات العامة من قبل الهيئة ويمكن للأفراد الاستفادة منها وحجز الموعد إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية: