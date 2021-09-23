الكهرباء اللبنانية تحذر من انقطاع شامل للتيار الكهربائى بحلول نهاية سبتمبر

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه معظم مدن لبنان، كانت قد شهدت الشهر الماضى، انقطاعا فى التيار الكهربائى، بسبب شح الوقود المستخدم فى تشغيل المحطات.

وحسبما "سكاى نيوز عربية"، خيمت العتمة على الشوارع والأحياء بسبب انقطاع التيار الكهربائى وإطفاء المولدات لمحركاتها، على خلفية نفاد المازوت.