فرنسا: على إيران العودة فورا لمفاوضات فيينا إذا كانت لديها نية حسنة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، أنه على إيران العودة فورا لمفاوضات فيينا إذا كانت لديها نية حسنة، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
وجرت فى العاصمة النمساوية فيينا، بين شهرى أبريل ويونيو، 6 جولات من المفاوضات، بين طهران والدول المعنية بالاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الذى تهاوى منذ مايو عام 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، انسحاب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق الذى جرى توقيعه فى 2015 بين إيران من جهة وبين مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى بالإضافة إلى ألمانيا.
وطلبت إيران تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووى لحين تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسى السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع أغسطس الماضى، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المفاوضات حتى الآن.
ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي، التى تولت السلطة فى أغسطس، إلى العودة إلى المحادثات.
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