عاجل.. الدفاعات السعودية تدمر 3 طائرات مسيرة حوثية تجاه المملكة

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخه أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.



جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخه أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة. وأدانت قوات التحالف، الانتهاكات الحوثية، قائلة إنها تصعيد متعمد لاستهداف أمن السعودية بهجمات عدائية عابرة للحدود، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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