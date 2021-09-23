شروط ورابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

شروط ورابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد هنا يتساءل بعض المواطنين من أصحاب المعاشات عن تلك الشروط للتقديم والحصول على معاش الضمان، والتي حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية للحصول على المساعدة أو الضمان الاجتماعي لمرة واحدة فقط، تأتي هده لمساعدة فئة معينة من المواطنين السعوديين على أراضي الملكة من أصحاب الدخل الضعيف أو المتوسط لذلك وضعت لهم شروط معينة للتمتع بهذا النوع من المعاشات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تابعوا معنا من خلال الأسطر القادمة في هذا المحتوى التعرف على مزيد من المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بشروط ورابط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والمقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1443

من الضروري توجد مجموعة من الشروط والضوابط المختلفة والتي وضعت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة تهدف إلى تحديد المستحقين والمستفيدين للحصول على المعاش بضرورة أن يتم استيفاء كل الشروط قبل التقديم للحصول على المعاش والدعم المطلوب وفي حالة عدم مطابقة الشروط لا يمكن للمستفيد الحصول على الدعم الموجه من الضمان الاجتماعي فمن خلال السطور الأتية تابعوا معنا تفاصيل شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

ينبغي على المتقدم للحصول على المعاش أن يكون سعودي الجنسية ويستثنى المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة وأيضا أبناء الزوجة السعودية التي زوجها اجنبي.

يقدم هذا المعاش الأفراد المتقدمين في العمر كبار السن سواء من الرجال والنساء.

يشمل معاش الضمان الاجتماعي الأسر التي تعول أطفال والتي لها غائب مفقود واسر مدمني المخدرات بالإضافة إلي الأيتام والمطلقة مع أبنائها والأرملة.

يجب ألا يتعدى المتقدم الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد.

يقدم الضمان الاجتماعي للأيتام أبناء مجهولي الأب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم مقيم على أراضي السعودية إقامة كاملة.

يوجه معاش الضمان الاجتماعي للنساء التي ليس لهم عائل أو زوجها مفقود أول مدمن مخدرات كما سبق وذكرنا.

يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي من أجل إيداع مبلغ المعاش عليه.

رابط التسجيل للاستحقاق في الضمان الاجتماعي

توافر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم المقدم ويتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.

يبدأ التسجيل بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذا كان الدخول للمرة الأولي يتوجب عليك إنشاء ملف شخصي من حقل مستفيد جديد. قم بملئ البيانات الشخصية و معلومات التواصل بالإضافة إلي العنوان. معلومات و بيان الحساب المصرفي. ثم تسجيل إجمالي الدخل. قم بتعبئة البيانات العائلية وتتمثل في: (بيانات العائل أن وجدت – بيانات الأسرة – بيانات الدخل). بيانات الحساب البنكي مع ارفاق المستندات الهامة والمطلوبة. التحقق من قبول الطلب يرسل لك رسالة نصية من قبل النظام على هاتفك المحمول المسجل أثناء التطبيق في حالة إذا كنت من تنطبق عليهم الشروط ومؤهلاو قبول التطبيق عن طريق الاتصال برقم وزارة الموارد البشرية علي199،99. أو عن طريق تسجيل الدخول ثم تحديد طلباتي من القائمة الرئيسية سوف تظهر لك النتيجة مباشرة.

طريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي