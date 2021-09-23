استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني أو رقم الهوية 1443

يتساءل العديد عن طريقة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني أو رقم الهوية أو رقم الطلب في المملكة العربية السعودية، بعد أن اصبح الاستعلام يمكن إتمامه بطريقة سهلة وسريعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، مما يقلل ذلك من أهدار وقت الفرد والتقيلي من نسبة التكدس أمام مقر الوزارة أو فروع الضمان الاجتماعي للاستعلام عن حالة الضمان.

الضمان الاجتماعي

يعد من أفضل الخدمات الاجتماعية الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويعتبر الضمان إعانة مالية شهرية يتم صرفها لبعض الفئات المحددة التي لا يُوجد لديها مصدر دخل ثابت،.

ويتم تقديم الضمان في صورة معاشات بشرط أن تكون الأسرة بالفعل مستحقة لقيمة الدعم ولا يوجد لديها أي مصدر دخل آخر، كما أن مبلغ الدعم المادي يتم تحديده وفقًا لعدد أفراد الأسرة بداية من فرد واحد فقط بها.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

يمكن لجميع المستفيدين القيام بـ استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات الأتية:

في البداية يجب الدخول علي الموقع الإلكترونيّ لـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة.

ومن خلال هذه الصفحة؛ يتم الضغط على الصفحة الخاصة بالاستعلام.

اضغط على “ الخدمات الإلكترونيّة ” من الواجهة الرئيسيّة للموقع.

” من الواجهة الرئيسيّة للموقع. قم بإدخال رقم السجل المدني ، ورقم الضمان، ورمز التحقق.

، ورقم الضمان، ورمز التحقق. اضغط على زر” موافق ” أو “ عرض “.

” أو “ “. بعد ذلك سوف يتم عرض بيان تفصيلي يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي للمستخدم والرصيد وقيمة الضمان المستحقة له أيضًا.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

أصبح من السهل لأي مواطن سعودي مستحق لمعونات برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وذلك عبر هذه الخطوات:

في البداية يجب الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

اضغط على خيار “ خدمات الوزارة ” من شريط المقترحات.

” من شريط المقترحات. قم بتحديد دليل الخدمات من القائمة.

اضغط على خيار “ خدمات التنمية الاجتماعية “.

“. ثم اضغط على خيار” الأفراد ” وإيجاد خدمة “ الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان “.

” وإيجاد خدمة “ “. اضغط على خيار “ تفاصيل الخدمة ” ومن ثم بدء الخدمة.

” ومن ثم بدء الخدمة. قم بإضافة رقم الهويّة والوطنية في المربع الخاص به.

في المربع الخاص به. ثم إضافة رقم الضمان ومن ثم إدخال رمز التحقق.

اضغط على خيار “العرض” وذلك لرؤية كافة تفاصيل الضمان.

شروط برنامج الضمان الاجتماعي السعودي

توجد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في كل شخص يرغب في الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي السعودي، وقد تم الإعلان عن هذه الشروط التي يمكن في حال توافرها في الشخص أو الأسرة الاستفادة من دعم البرنامج الاجتماعي المميز، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر العاجز 18 عاماً وألا يزيد عن 59 عاماً.

عدم توفر دخل يبلغ الحد المانع من الحصول على المساعدات.

يجب أن يكون التقدم من سعودية الجنسية باستثناء الفئات التالية: ( أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي – المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي – أرملة السعوديّ التي لها أولاد منه ).

عدم توافر عائل مقتدر للمواطن العاجز عن العمل.

أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في الأنظمة السعودية.

استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي.

في حين الرغبة في الحصول علي مساعدة مالية من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل العمل الحر من أجل الرفع معدل الدخل الاقتصادي للفرد وتحسين الحالة الاقتصادية له يجب معرفة شروط البنك لتمويل العمل الحر للحصول علي التمويل.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية عن جميع الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي السعودي التي يمكن لها التقديم والحصول على دعم الضمان الاجتماعي، هناك العديد من الفئات المستحقّة لمساعدات الضّمان الاجتماعيّ السّعوديّة، وتتمثل هذه الفئات في :

كبار السن من المواطنين الذين قد بلغوا سن الشيخوخة من النساء والرجال، ولم تعد لديهم القدرة علي القيام بالعمل.

من المواطنين الذين قد بلغوا سن الشيخوخة من النساء والرجال، ولم تعد لديهم القدرة علي القيام بالعمل. الأسر الغير المعولة، والتي تتمثل في أسرة الغائب أو المفقود – أسرة المدمن على المخدرات – الأسرة المهجورة – الأسرة المعلقة – والزوجة المطلقة.

والتي تتمثل في أسرة الغائب أو المفقود – أسرة المدمن على المخدرات – الأسرة المهجورة – الأسرة المعلقة – والزوجة المطلقة. النساء اللواتي لا يوجد لهن عائل ، وتشمل هذه الفئة أسرة المطلّقة مع أبنائها وأسرة الأرملة مع الأيتام والأسرة المهجورة والأسرة المعلّقة وأسرة الغائب أو المفقود بالإضافة إلى أسرة المدمن على المخدّرات.

، وتشمل هذه الفئة أسرة المطلّقة مع أبنائها وأسرة الأرملة مع الأيتام والأسرة المهجورة والأسرة المعلّقة وأسرة الغائب أو المفقود بالإضافة إلى أسرة المدمن على المخدّرات. الأيتام، وتتمثل هذه الفئة في العديد من الأيتام التي تحتاج مساعدات الضّمان الاجتماعي في المملكة، وهم: اليتيم متوفّى الأب واليتيمة متوفّاة الأب بالإضافة إلى اليتيم أو اليتيمة مجهولي الأب أو الأبوين.

متى يسقط الضمان الاجتماعي

حدد برنامج الضمان الاجتماعي عدد من الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي عن المستفيدين وهي:

حين الاختلال بأي من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

في حالة تأخر المستفيد بتحديث البيانات الخاصة به لمدة شهر كامل من تاريخ إصدار بلاغ التحديث.

إذا تأكدت الوزارة أن المستفيد يماطل في البحث عن العمل في حالة كان قادرًا على العمل.

في حالة إذا ثبت للوزارة عدم صحة أي من البيانات المقدمة في البرنامج سواء للتسجيل أو للتحديث.

إذا كان المستفيد يعيش بداخل مراكز الرعاية أو العلاج في المملكة.

حين تنازل المستفيد عن معاش الضمان الاجتماعي.

في حالة وفاه المستفيد

إذا لم يلتزم المستفيد الذي يتعرض للتأهيل من خطة التأهيل الموضوعة له.

كم يصرف الضمان الاجتماعي للفرد 1443

يختلف المبلغ المادي المستحق في نظام الضمان الاجتماعي بشكل كبير باختلاف عدد المستفيدين في الأسرة الواحدة، وجاءت المبالغ المصروفة بشكل شهري للمستفيدين علي النحو التالي:

عدد أفراد الأسرة المستفيدة المبلغ الشهري شخص واحد 1000 ريال سعودي أسرة تتكون من شخصين 1285 ريال سعودي. أسرة تتكون من 3 أشخاص 1570 ريال سعودي أسرة تتكون من 4 أشخاص 1855 ريال سعودي أسرة تتكون من 5 أشخاص 2140 ريال سعودي أسرة تتكون من 6 أشخاص 2420 ريال سعودي أسرة تتكون من 7 أشخاص 2710 ريال سعودي أسرة تتكون من 8 أشخاص 3000 ريال سعودي أسرة تتكون من 9 أشخاص 3280 ريال سعودي أسرة تتكون من 10 أشخاص 3560 ريال سعودي أسرة تتكون من 11 أشخاص 3840 ريال سعودي أسرة تتكون من 12 أشخاص 4130 ريال سعودي أسرة تتكون من 13 أشخاص 4410 ريال سعودي أسرة تتكون من 14 أشخاص 4700 ريال سعودي أسرة تتكون من 15 أشخاص 5000 ريال سعودي

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أصبح من بإمكان أي مواطن التسجيل في مساعدة الضمان الاجتماعي عن طريق النت، وذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. ثم اضغط على “ تسجيل مستخدم جديد “.

“. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

اضغط على أيقونة “ التالي “.

“. قم بإدخال باقي البيانات مثل بيانات الدخل، وحالة المواطن، ومن يعولهم والتابعين له.

اضغط على “حفظ“، وسوف يقوم الموقع بالتواصل مع المواطن عبر الرسائل النصية على الهاتف الجوال.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم العديد من المعلومات عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني أو رقم الهوية، ومعرفة شروط الحصول علي الضمان ومعرفة الفئات المستحقة للحول علي الإعانة، بالإضافة إلي معرفة متي يسقط الضمان الاجتماعي عن الشخص المستفيد.