mara.gov.om رابط استمارة طلب تصريح صلاة الجمعة في جوامع ومساجد سلطنة عمان بعد قرار السماح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطنة بالسماح بأداء صلاة الجمعة للمرة الأولى بعد قرار إغلاق الصلاة بالجوامع لأداء صلاة الجمعة منذ مارس 2020، ويكون على المواطنين التعرف على المساجد التي يتاح فيها أداء شعائر صلاة الجمعة كما يكون على القائمين على عمل المساجد في جميع محافظات السلطنة الحصول على موافقة لإعادة فتح المساجد من جديد والتقديم للحصول على تصريح إلكتروني من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وقد ظهرت جائحة كرونا في بداية عام 2020 وانتشرت بشكل تدريجي في جميع انحاء العالم، ومن البلاد التي ارتفعت فيها أعداد الإصابات اليومية بالفيروس كانت السلطنة، وقامت وزارة الصحة بعمل حجز عام للبلاد وحظر للتجول في العديد من المناطق لتجنب الأعداد المتزايدة من الإصابات، وكان من الإجراءات اللازمة لمحاصرة الفيروس هي إيقاف الصلاة في الجوامع، والتي بدا العمل بها في العشرين من مارس من عام 2020، ولذلك لما فيها من اختلاط وتزاحم.

الإصابات اليومية من فيروس كرونا في السلطنة

كانت الأعداد كبيرة من كل من الإصابات الجديدة من الفيروس داخل السلطنة وأعداد المصابين الذين تم حجزهم في الرعاية الفائقة في جميع المحافظات، وكان على وزارة الصحة اتخاذ العديد من الإجراءات، وكان منها:

تحسين عمل وحدات العناية الفائقة في جميع الوحدات الصحية بجميع المحافظات.

إيقاف السفر من وإلى السلطنة وخاصة من البلاج التي فيها أعداد عالية من الإصابات.

زيادة اعداد الأطباء والممرضين ورفع ساعات العمل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات.

استيراد اللقاحات اللازمة بعد ظهورها واختيار الأنواع الأكثر ملائمة للشعب العماني وإتاحة رابط التسجيل الإجباري للجميع.

تم حظر دخول الهيئات والمؤسسات الحكومية لمن لم يحصلوا على شهادتي اللقاح بجرعتيه.

تسجيل mara.gov.om رابط استمارة طلب تصريح صلاة الجمعة عبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رابط لها ليتم التسجيل في طلب الحصل على تصريح بالصلاة، وذلك باتباع الشروط اللازمة للحصول عليه، ويكون أهمها أن يحصل المصلي على جرعتي لقاح كرونا وأن يتم الحصول على التعقيم اللازم وأيضا الحرص على التباعد وقلة أعداد الاستيعاب بالمساجد، ويكون للحصول على التصريح اتباع الخطوات التالية: