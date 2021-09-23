أسماء المساجد الحاصلة على تصريح صلاة الجمعة عبر www.mara.gov.om وزارة الأوقاف

أسماء جوامع صلاة الجمعة www.mara.gov.om عبر رابط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأداء شعائر الصلاة التي طال انتظار المواطن في السلطنة لها منذ العام الماضين حيث تأثرت الجوامع واشتاقت إلى زوارها بعد ظهور جائحة كرونا بالسلطنة وفي جميع بلاد العالم/ وأتاحت وزارة الأوقاف للمواطنين التعرف على اسم الجامع الذي يكون من المتاح له صلاة يوم الجمعة فيه بعد توقف استمر لأكثر من عام كما يكون عليه التعرف على كافة الشروط اللازمة ليتمكن من الصلاة غدا.

قرارات وزارة الأوقاف الجديدة وموعد تطبيقها

أعلنت وزارة الأوقاف بالسلطنة، بالتشاور مع وزارة الصحة بالسلطنة، أنه بعد التراجع الكبير في أعداد الإصابات اليومية وان أعداد الوفيات أصبحت صفرا لليوم الثاني على التوالي، قامت بإعلان قرارها الهام بعودة صلاة الجمعة إلى المساجد بجميع المحافظات وفق العديد من الإجراءات والتي تضمن السلامة لجميع المصلين وتضمن أيضا استمرار فتح المساجد من جديد.

إجراءات وزارة الأوقاف الجديدة

يبدأ التقديم الإلكتروني والتسجيل في استمارة تصريح فتح مسجد من جديد وابتاع جميع الخطوات المطلوبة.

يكون على الراغبين في فتح المساجد اتباع جميع الإرشادات المطلوبة منهم.

بينما يكن على المصلين ارتداء الكمامة والتباعد بالمسجد بمسافة متر بين المصلين.

ضرورة الحصول على جرعتي لقاح كرونا ويتم تعيين فريق متطوع للتأكد من تطبيق الإجراءات.

يتم الملاحقة القانونية للمخالفين وإعادة إغلاق الجامع وسحب تصريح المخالفين.

كيفية تسجيل استمارة طلب فتح مسجد لإقامة صلاة الجمعة وأسماء جوامع صلاة الجمعة www.mara.gov.om

أتاحت وزارة الأوقاف كافة الخطوات المطلوبة لتقديم الاستمارة كما أتاحت عبر موقعها الرسمي التعرف على أسماء المساجد الحاصلة على تصريح صلاة الجمعة، وذلك للتوجه المباشر إليه لأداء الصلاة، وتكن الخطوات كالتالي: