تخفيضات جبارة حتى 50%.. عروض بنده الأسبوعية الجديدة تحت شعار “في حب مملكتنا”

تحظى عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين، نظرًا للتخفيضات الكبيرة التي تعلن عنها هذه السلسلة التجارية الكبيرة، فيما انطلقت أحدث عروض يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من الشهر نفسه، ويقع مقر شركة بنده الرئيسي في في السعودية، إذ تعد واحدة من أهم السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية في الشرق الأوسط، وهي نوعين هايبر بنده وبنده سوبر ماركت، ويزورها أكثر من 120 مليون عميل كل عام، ولها أسطول من الشاحنات لتغطية جميع مناطق المملكة والأماكن التي تنتشر فيها.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

وننشر عروض بنده الأسبوعية في السعودية للإعلان رقم 39، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين من الاستفادة من الخصومات على شراء السلع الغذائية والأدوات المنزلية، وذلك على النحو التالي:

زجاجة عصير المراعي، 1.5 لتر، بسعر 7.95 ريال، بدلاً من 11 ريالاً.

و4 حبات مكرونة إيطاليانو وزن الكيس 400 جرام، بسعر 8.95 ريال، بدلا من 18 ريالاً.

كرتونة مياه بنده، 40 زجاجة، بسعر 11.95 ريال، بدلاً من 17.50 ريال.

زجاجة زيت نباتي العربي، لتر ونصف، بسعر 27.95 ريال، بدلا من 37.95 ريال.

كرتونة دجاج 10 كم، بسعر 114.95 ريال، بدلاً من 149.95 ريال.

التواصل مع خدمة عملاء شركة بنده في السعودية

ومن الممكن التواصل مع ممثلي خدمة عملاء بنده في السعودية، للاستفسار عن العروض الجديدة والتخفيضات، أو تقديم أي شكاوى، وذلك من خلال الآتي:

الاتصال على رقم الهاتف +966122394000، من أي مكان داخل السعودية.

أو التواصل من خلال صندوق البريد، 33333 جدة 21448.

أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

معايير اختيار الموظفين في بنده

يصل عدد موظفي سلسلة بنده التجارية إلى نحو 20 ألف موظف في جميع الفروع التابعة للشركة التي تنتقيهم بناءً على معايير مبنية على القيم والمبادئ، ومنها ما يلي:

يُمكن معرفة الوظائف المُتاحة في بنده من خلال الرابط الرسمي لموقع بنده السعودية .

. التحلّي بالشفافية والمسؤولية والتواصل المفتوح.

محبة العمل والشغف به والإنتاجية العالية.

القدرة على إكمال المهام على أكمل وجه.

القدرة على التكيف في بيئة عمل مهنية مفتوحة.

القدرة على العمل الجماعي.

التطلع للتدريب والتطوير المستمر.

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