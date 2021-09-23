إذا كنت ترغب في معرفة كيف توثق شريحتك عبر موقع النفاذ الوطني الموحد فيمكنك متابعة السطور التالية، حيث سنقوم بشرح خطوات ذلك بالتفصيل، وذلك علمًا بأن هذه الخدمة تتيحها شركات الاتصالات داخل المملكة السعودية، حيث يمكن الحصول على الخدمة عن طريق الإنترنت، وبمقتضى هذا الإجراء تصبح الشريحة مسجلة باسم العميل كمالك لها، وتعتبر تلك الخدمة ضمن الخدمات الهامة التي يحتاجها أي مواطن بالمملكة السعودية، وخاصةً أن رقم الجوال من البيانات الرئيسية الهامة لأي مواطن، والمطلوبة للتسجيل في كافة الخدمات الأخرى.

كيف توثق شريحتك عبر موقع النفاذ الوطني الموحد

قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق منصة النفاذ الموحد، وذلك بغرض توحيد وتوثيق بيانات جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن ثم إتاحة إمكانية الدخول من خلالها على المنصات الحكومية جميعها، وكذلك غير الحكومية، وجدير بالذكر، أن توثيق شريحة الاتصالات يستلزم أولًا أن يحصل العميل على رمز توثيق خاص بشركة الاتصالات التي يتعامل معها، ومن ثم يمكن توثيق الشريحة بسهولة من خلال هذه الخطوات:

الدخول على رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد بواسطة استخدام البيانات المسجلة بحساب العميل على منصة أبشر.

ثم استلام رسالة للتأكيد على رقم الجوّال المسجل على منصة أبشر.

ومن ثم اختيار كود توثيق بطاقة الاتصال، ومن الممكن اختيار stc أو أي شركة اتصال أخرى للاشتراك فيها.

ثم استلام الرمز الخاص بتنفيذ هذه الخدمة.

ومن ثم مشاركة الرمز مع stc أو استخدامه عبر تطبيق mystc، ونفس الشيء مع باقي شركات الاتصال الأخرى بالمملكة.

كيفية الحصول على رمز توثيق لشريحة اتصال من النفاذ الوطني

يتطلب توثيق شريحة اتصال داخل المملكة الحصول أولًا على رمز توثيق الشريحة، وهو الأمر الذي يمكن تنفيذه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع النفاذ الموحد.

ثم تحديد كلمة المرور، وادخالها مع اسم المستخدم، وكذلك الرمز المرئي المسجلين على منصة أبشر.

ومن ثم استلام الرسالة التي يرسلها أبشر للجوال الموجود على حساب أبشر، والتي تحمل كلمة مرور مؤقتة.

بعد ذلك يتم اختيار شركة الاتصال التي يرغب العميل في الحصول على رمز توثيق شريحة تابع لها.

وبذلك يمكن الحصول على الرمز.

كيفية التسجيل على موقع النفاذ الموحد

يمكن لأي مواطن التسجيل بموقع النفاذ الوطني، وذلك بغرض الحصول على الخدمات المقدمة من خلاله، عن طريق الخطوات التالية: