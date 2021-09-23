السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ91‎‎

تحتفل المملكة العربية السعودية، الخميس، باليوم الوطني الحادي والتسعين، للإعلان التاريخي للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، عن توحيد البلاد.
وبهذه المناسبة، نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه، التي توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
وتتمثل أولى الوثائق في نص الأمر الملكي الموقع من الملك المؤسس، والتي يصل عمرها إلى 92 عاما، والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة واس.
كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاما، مرسوما ملكيا موقعا من قبل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، يوما وطنيا للمملكة.
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