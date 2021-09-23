عاجل.. 5 جرحى فى إطلاق نار على قاعدة عسكرية أمريكية

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكى، وقوع 5 جرحى فى إطلاق نار فى قاعدة عسكرية أمريكية.



جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكى، وقوع 5 جرحى فى إطلاق نار فى قاعدة عسكرية أمريكية. ولم تذكر الشبكة دوافع الهجوم أو معلومات عن المهاجمين.

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