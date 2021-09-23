واشنطن تعلن استعدادها للعودة للاتفاق النووى إذا امتثلت إيران

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال لقائه مع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن على أن الولايات المتحدة على استعداد للعودة للاتفاق النووى إذا امتثلت إيران.





كما أكد بلينكن أيضا ضرورة طرح كل المسائل المقلقة التى تسببها إيران فى الاتفاق معها، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن إيران كانت قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووى لحين تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسى السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع أغسطس الماضى، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المفاوضات حتى الآن. ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، التى تولت السلطة فى أغسطس، إلى العودة إلى المحادثات.

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