kuwaitmosafer.gov.kw رابط تسجيل تطبيق كويت مسافر وخطوات التسجيل

kuwaitmosafer.gov.kw رابط تسجيل تطبيق كويت مسافر لتنظيم السفر بالمطارات من وإلى الكويت، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الطيران المدني بالسماح بعودة حركة الطيران من جديد إلى دولة الكويت من العديد من دول العالم، وخاصة تلك التي تراجعت فيها أعداد الإصابات اليومية، ويتم تعميم نشرة بأسماء الدول التي يحظر السفر منها وإليها بين الحين والآخر.

وزارة الطيران المدني الكويتية

وتقوم دولة الكويت بالاتفاق مع جميع مؤسساتها المعنية، وزارة الطيران المدني والداخلي وأيضا وزارة الصحة، بتنظيم السفر والانتقال داخل الدولة وأيضا من وإلى الدولة من الدول الخارجية، ويعتمد ذلك على البيانات اليومية والاسبوعية عن محاصرة انتشار الفيروس بين المواطنين ونسب الحصول على اللقاح بين جميع فئات المجتمع، من الكويتيين والمقيمين وأيضا الوافدين بغرض العمل والدراسة.

من منصة كويت مسافرkuwaitmosafer.gov.kw رابط تسجيل تطبيق كويت مسافر

هي منصة إلكترونية قامت وزارة الطيران المدني بإطلاقها والتشديد على الراغبين في السفر على استعمالها، أو تنزيل تطبيق كويت مسافر على الهواتف النقالة الخاصة بهم، وذلك لتيسير التعامل بالمطارات الكويتية والتعرف على مواعيد الدخول والحجز وأيضا مواعيد الرحلات، وذلك خوفا من التزاحم أو الإرهاق، تدير المنصة شركة من شركات الخدمات الأرضية المعتمدة من الوزارة، وتأتي تلك المنصة من باب الحرص على التنظيم في الإجراءات المقدمة من الوزارة وأيضا التيسير والرفاهية على المسافرين، كما تتيح تقديم باب للشكاوى في حال تم التقصير.

إجراءات الوقاية عن السفر بالمطارات الكويتية

تقوم وزارة الطيران بدولة الكويت بالتشديد على الالتزام بالإجراءات المباشرة التي تقوم بإصدارها للمغادرين أو العائدين من الخارج وتأتي منها:

التسجيل في منصة كويت مسافر أو تنزيل التطبيق على الهواتف النقالة لضمان تنظيم العمل بالمطار.

ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة بالكويت والحصول على شهادة بذلك.

يتم التشديد على التعقيم المستمر وارتداء الكمامات الواقية.

يقوم المتواجد بالمطار بالتباعد قدر الإمكان بين المسافرين الآخرين.

كيفية التسجيل kuwaitmosafer.gov.kw رابط تسجيل تطبيق كويت مسافر

يكون من ضمن الإجراءات الضرورية التي تشدد عليها وزارة الطيران المدني هي الالتزام بالتعليمات التي تصدرها عبر الكتيبات أو يتم تعميمها من خلال النداء الآلي، وتأتي كيفية التسجيل بالمنصة بالخطوات التالية: