فيديو : التسجيل الكامل لاجتماع لجنة الطاقة مع زواتي والمناصير بخصوص نحاس ضانا

دوت الخليج - : في ما يلي تسجيل لاجتماع غير مسبوق عقدته لجنة الطاقة النيابية برئاسة النائب المحامي زيد العتوم وحضور أعضاء اللجنة مع وزيرة الطاقة هالة زواتي ووزير البيئة والمحامي محمود الخرابشة وممثل شركة المناصير وخبراء معادن بخصوص نحاس ضانا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ، ما دفع لتشكيل لجان ميدانية من نواب الطفيلة والجنوب وحماية الطبيعة لمعاينة المحمية والوقوف على الشرح الذي قدمته الوزيرة زواتي وممثل الشركة على أرض الواقع .. اجتماع اللجنة تجدونه عبر هذا التسجيل الذي ننفرد بنشره : المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

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