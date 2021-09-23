فيديو.. تشييع جنازة رئيس الجزائر السابق عبدالقادر بن صالح

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "الفجر" الجزائرية فيديو لجثمان الراحل و الجنازة العسكرية، قبل أن يُوارى الثرى والمواطنون يقرأون عليه الفاتحة.
وتوفى رئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وجاءت وفاة بن صالح بعد أيام قليلة على وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذى وافته المنية بعد عامان بعد إعلان استقالته من منصبه.
ولد بن صالح فى 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن فى ولاية تلمسان وزاول دراسته الابتدائية فى عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشى.
والتحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطنى الجناح العسكرى لجبهة التحرير الوطنى، انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشرة.
والتحق بالسلك الدبلوماسى بعد الاستقلال، فشغل سفيرا للجزائر بالسعودية.
وشغل عبدالقادر بن صالح، منصب رئيس الجزائر، لفترة مؤقتة خلال عام 2019 بعد تنحى الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، عن السلطة فى ذات العام بعد حراك شعبى.
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