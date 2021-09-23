أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السبتمبري عمر حجري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السبتمبري عمر حجريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري الحاج عمر سالم حجري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للدكتور إبراهيم عمر سالم حجري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأسبق، عضو قيادة فرع المؤتمر، واخوانه وكافة آل حجري بمحافظة الحديدة بهذا المصاب.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد عمر حجري ورصيده الوطني الحافل بالعطاء في خدمة الوطن، حيث كان أحد مناضلي ثورة 26 سبتمبر، وكذا إسهاماته المشهود في خدمة السلم الاجتماعي وإصلاح ذات البين وسعيه لتعزيز أواصر الأخوة والتلاحم وقيم الخير بين أبناء المجتمع.

وابتهل إلى المولى العلي الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".