الملك سلمان فى اليوم الوطنى السعودى: سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا

جدة - نرمين السيد - وكتب العاهل السعودى فى التغريدة: "فى ذكرى يومنا الوطنى، نحمد الله دائما على ما أنعم به علينا فى هذه البلاد، من أمن واستقرار ورخاء وتنمية".
وتابع الملك سلمان: "سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا، مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد، من أجل رفعة الوطن وشعبه".
وتحتفل السعودية اليوم 23 سبتمبر، بيومها الوطنى الـ91، تحت شعار "هى لنا دار"، وهى ذكرى الإعلان التاريخى للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.
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