فرنسا: لودريان أكد لبلينكن أن تجاوز أزمة ”الغواصات” سيتطلب وقتا وأفعالا 

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الخميس محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على خلفية الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي اندلعت بين بلديهما مؤخرا.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن لودريان وبلينكن خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم الخميس في نيويورك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا الظروف والمواضيع الأساسية المتعلقة بالمشاورات المعمقة الرامية إلى استعادة الثقة واتفق الرئيسان إيمانويل ماكرون وجو بايدن أمس على إطلاقها.

ووفقا لبيان الوزارة، ذكر لودريان أن المكالمة بين الرئيسين كانت "خطوة أولى"، غير أن "تجاوز الأزمة الحالية سيتطلب وقتا وأفعالا".

ولفت البيان إلى أن لودريان وافق على البقاء على تواصل وثيق مع نظيره الأمريكي.

جاءت هذه الأزمة نتيجة إلغاء أستراليا صفقة غواصات مع فرنسا، وإبرامها صفقة ثلاثية جديدة للتعاون في المجال الدفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع باريس إلى استدعاء سفيريها من كانبيرا وواشنطن في إجراء غير مسبوق.