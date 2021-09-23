رابط تقديم منح الأراضي 1443 وآلية الاستعلام عن الطلب

رابط تقديم منح الأراضي 1443 من الخدمات الإلكترونية التي توفرت من خلال أكثر من جهة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها منصة سكني الإلكترونية التي تعمل على منح المواطنين الأراضي السكنية، ولكن قامت بتوفير شروط تقديم منح الأراضي 1443 ويضاف إلى تلك الخدمة إمكانية التواصل مع الديوان الملكي من أجل استلام منح أراضي الديوان الملكي 1443 وسوف نوفر لكم آلية الحصول على منح الأراضي المجانية.

رابط تقديم منح الأراضي 1443

قامت الحكومة السعودية بالسماح على التقديم على منح الأراضي للسعوديين الذين لا يستطيعون ماديًا توفير سكن خاص بهم، وذلك عن طريق التقديم عبر الخطوات التالية:

التقديم على منحة الأراضي المجانية

على من يرغب في التسجيل في منح الأراضي اتباع ما يلي:

يقوم الراغب في التقديم بالتوجه إلى منصة سكني.

الانتقال إلى أيقونة تسجيل الدخول.

تطلب المنصة من المتقدم إدخال بيانات الدخول المتمثلة في كلمة السر واسم المستخدم وكذلك يجب إدخال الرمز المرئي الموجود في الصفحة بصورة صحيحة.

بعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على تسجيل الدخول.

بمجرد تسجيل الدخول يتم مراجعة بيانات المتقدم والتأكد من مدى أهليته للاستفادة من المنحة من عدمه.

يقوم المتقدم بالنقر على كلمة التقديم على منح الأراضي.

يظهر أمام العميل بعض الشروط المتعلقة بالمنح وعليه قراءتها بصورة جيدة والموافقة عليها.

يتم سؤال المتقدم بعض الأسئلة عبر الموقع وعليه الإجابة عليها بكل دقة لتأكيد أهليته للحصول على الأراضي.

بعدها يتم عرض بيانات المتقدم كاملة وفي حالة وجود أي تعديلات يجب إتمامها قبل الضغط على كلمة استكمال.

يتم عرض بعض الأسئلة وعلى المتقدم الإجابة عليها بنعم أو لا.

بعد استكمال التسجيل وتقديم الطلب يتم عرض رسالة التأهيل ويظهر أمام العميل إمكانية اختيار الدعم للأراضي، وفي حالة عدم أهليته للحصول على المنح يتم ظهور كلمة عدم تطابق الشروط.

في حالة عدم أهلية المتقدم يمكنه الاعتراض والتقديم مرة أخري بعد مراجعة الاعتراض.

الاستعلام عن منح الأراضي 1443

يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على كلمة استعلام حتى تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص منح الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة.