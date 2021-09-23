تابوت فرعوني يصل جناح مصر في "إكسبو دبي"

وصل إلى مدينة دبي التابوت الفرعوني الخاص بالكاهن "بسماتيك"، لينضم للعرض بجناح مصر في معرض "إكسبو دبي 2020"، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتغليف ونقل وشحن التابوت.

ويعد هذا التابوت، أحد التوابيت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة سقارة الأثرية، من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهو تابوت للكاهن "بسماتيك بن أوزيرذو" الهيئة الآدمية، من الخشب الملون.

ويتزين التابوت بقلادة كبيرة تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة "نوت" ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (إله الحق والعدالة).

أما الجزء الأوسط منه فقد زخرف بنصوص تعاويذ دينية، ويحيط بجوانبه صفان لمعبودات "الواس"، حاملة صولجان بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس، فوق مقصورته أمام المتوفى.

كما وصلت أيضا مجموعة من المستنسخات الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، لعرضها بالجناح للترويج للحضارة المصرية.

وتتضمن مجموعة المستنسخات الخاصة بالملك توت عنخ آمون، قناعه الذهبي وتابوته الخاص، وتمثال كا الحارس للملك، وكرسي المناسبات الخاص، إلى جانب كرسي العرش الذهبي الخاص بالملك.

وتمثل فكرة التوابيت في الحضارة المصرية القديمة أهمية كبيره من الناحية الدينية والرمزية، حيث تعد أهم عنصر في عملية الدفن. كما أنها المأوى أو المكان الذي يوضع فيه جسد المتوفى ويتم إعداده لـ"عملية الحساب في العالم الآخر".

يأتي نقل تلك القطع الأثرية في إطار حرص أجهزة الدولة المصرية على إتاحة كافة إمكاناتها لإنجاح المشاركة المصرية في "إكسبو دبي 2020"، وإظهار الجناح المصري "بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر"، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.