صور.. السعودية تحتفل باليوم الوطنى الـ91‎‎

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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نشر المركز الوطنى للوثائق والمحفوظات، العديد من الوثائق التاريخية المحفوظة لديه، التى توثق تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
وتتمثل أولى الوثائق فى نص الأمر الملكى الموقع من الملك المؤسس، والتى يصل عمرها إلى 92 عاما، والقاضى بتحويل اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية.
ونشرت الوكالة السعودية مجموعة من الصور التى تظهر العروض الجوية، وجوانب من الاحتفال.
كما أظهرت وثيقة تاريخية أخرى عمرها 58 عاما، مرسوما ملكيا موقعا من قبل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، يوما وطنيا للمملكة.
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