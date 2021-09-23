مسؤول أمريكى: لا صحة لأنباء إطلاق نار فى قاعدة شمالى واشنطن

جدة - نرمين السيد - نفى مسؤول فى قاعدة "فورت ميد" العسكرية فى ولاية ماريلند شمالى العاصمة الأمريكية واشنطن صحة الأنباء عن سقوط جرحى جراء إطلاق نار فيها اليوم الخميس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأكد كبير الضباط المعنيين بالعلاقات العامة فى القاعدة، شيرى كويبر، لشبكة "سى إن إن" أن الحادث الذى أفادت به بعض وسائل الإعلام الكبرى كان تدريبا، لافتا إلى أن إدارة القاعدة أطلقت تحقيقا بهدف تحديد ملابسات نشر مسؤولين فيها هذه المعطيات غير الدقيقة إلى الصحفيين دون إبلاغهم بأن الحديث يدور عن تدريب مقرر.

وقال: "المعلومات التى تسلمتها صباح اليوم كان جزءا من تمرين تدريبى، وندرس الآن ما حصل".

ويأتى ذلك بعد نشر عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية الكبرى منها "سى إن إن" نفسها أنباء عن وقوع إصابات جراء حادث إطلاق نار فى القاعدة المذكورة، وذلك نقلا عن مسؤولين فى القاعدة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الحالات الطارئة فى القاعدة، جيفرى ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.

غير أن القاعدة نشرت لاحقا على صفحتها فى "فيسبوك" بيانا ينص على أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.