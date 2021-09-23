فرنسا تبلغ أمريكا بأن الخروج من أزمة الغواصات يتطلب وقتا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، لنظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال لقائهما فى نيويورك، اليوم الخميس، أن الخروج من الأزمة الحالية بين البلدين، يتطلب وقتا وأفعالا، وذلك فى أعقاب التوتر الأخير بعد أزمة الغواصات.





وقال لودريان، حسبما نقلت عنه الخارجية الفرنسية، اليوم إن "الخروج من الأزمة سيتطلب وقتا وأفعالا"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن "الاتصال الهاتفى بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى جو بايدن كان خطوة أولى فى إطار عملية المشاورات العميقة التى تهدف إلى إعادة الثقة بين البلدين".

وتخيم حالة من الاستياء داخل الحكومة الفرنسية بعدما تخلت أستراليا عن صفقة دفاعية بقيمة 66 مليار دولار مع فرنسا، للدخول فى شراكة استراتيجية ثلاثية جديدة مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب الشراكة التى أطلق عليها اسم "أوكوس"، تخلت أستراليا عن شراء 12 غواصة قتالية فرنسية تعمل بالديزل، مقابل شراء غواصات أمريكية نووية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان انسحاب أستراليا من الاتفاق بأنه "طعنة فى الظهر".

وتسبب إلغاء عقد الغواصات الذى تم توقيعه فى عام 2016، فى أزمة دبلوماسية، حيث استدعت باريس سفرائها من واشنطن وكانبيرا.