نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الحصول على الرخصة التجارية في إمارة أم القيوين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي الرخصة التجارية في الإمارات العربية المتحدة, يريد الكثير ممن هم داخل إمارة أم القيوين في الحصول علي الرخصة التجارية داخل هذه الإمارة, حيث تم وضع الشروط والأحكام من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة في إمارة أم القيوين,وإذا صادفت توافق الشروط معك فإن هناك بعض المصاريف التي يجب معرفتها ودفعها عند التقدم للحصول على الرخصة التجارية بإمارة أم القيوين.

شروط الحصول على الرخصة التجارية من إمارة أم القيوين

تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام من قبل حكومة إمارة أم القيوين لكي يتم تطبيقها علي كل شخص يريد الحصول على الرخصة التجارية وذلك من أجل إنشاء أي نشاط تجاري.

أقل عمر لكي يتم الحصول علي الرخصة التجارية هي واحد وعشرين عاماً. لابد أن يقوم أو يتبع العمل التجاري الذي سوف يتم إنشاؤه تعاليم الدين الإسلامي في المعاملات التجارية. لابد من اتباع القوانين والقواعد المعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يسمح للأشخاص بفتح الأعمال التجارية التي تؤدي إلي حدوث مشاكل أو أشياء سلبية داخل المجتمع المدني في دولة الإمارات. إذا كان للشخص المتقدم رخصة تجارية قد عدي علي انتهائها أكثر من شهر فلن يستطيع أن يقوم باستخراج الرخصة التجارية. إذا رغبت في إنشاء نشاط يعتمد علي الربح فلابد أن تقوم بالحصول على رخصة موثقة.

رسوم الحصول على الرخصة التجارية في إمارة أم القيوين

وضعت حكومة إمارة أم القيوين الرسوم التي وجدتها مناسبة لكي يحصل الشخص علي الرخصة التجارية التي تساعده علي إنشاء النشاط التجاري الذي يرد أن يبدأ به حياته التجارية, حيث تم الإعلان أنه إذا رغب الشخص الحصول علي الرخصة التجارية في إمارة أم القيوين فلابد عليه أن يقوم بسداد مبلغ سبعة آلاف درهم إماراتي, علي أن يقوم بسداد هذا المبلغ إلي الجهات الرسمية داخل إمارة أم القيوين لكي يقوم باستكمال إجراءات الحصول على الرخصة التجارية, ويتم البدا في النشاط التجاري بمجرد إنهاء الإجراءات القانونية ودفع الرسوم المقرر دفعها واستكمال جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الرخصة التجارية.