طريقة عمل لانشون الصحي دون لحم في البيت دون إضافة مواد حافظة

يعتبر اللانشون واحد من أشهر أنواع المأكولات في العالم كبه، ويرجع أصوله إلى المطبخ الإيطالي، واشتهر بعد ذلك اللانشون في العالم كله وأصبح الجميع يقبلون على تناولها باستمرار وتحديداً الأطفال، حيث يفضل الأطفال سندويتشات اللانشون عن غيرها وتحديداً في المدرسة وغيرها، ولكن الأمهات تفضل أن تبتعد عن مثل تلك الأكلات بسبب المواد الحافظة التي تحتويها، وأيضاً اللانشون من الأكلات التي تخرج عنه الكثير من الشائعات، فيمكن لكل أم أن تقوم هي بعمل اللانشون في البيت دون إضافة اللحم ووضع أي مواد غير حافظة مضرة بالصحة، فتابعونا لنطلعكم على طريقة عمل لانشون اللحم الصحي في البيت.

طريقة عمل لانشون اللحم الصحي

بما أن اللانشون هو من الأكلات المحببة لدى الجميع، لابد من تقديمها باستمرار للعائلة ويمكن أيضاً إعداده في البيت بكل سهولة ليس بصعوبة كما تعتقد بعض ربات البيوت وأيضاً بمكونات متوفرة في البيت وصحية وغير ضارة بالصحة، كما يمكن إعداده بالنكهات المختلفة له سواء اللحم أو الدجاج.

خمسة قطع جبنة كريمي.

ستة حبات بيض.

أربع حبات مرق دجاج.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة بصل بودر.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة حبهان مطحون.

ملعقة من البابريكا.

كوب زيت.

لون أحمر طبيعي.

فلفل أسود حصى.

زيتون أخضر.

في وعاء نقوم بخلط الجبنة الكريمي مع البيض والدقيق ومرق الدجاج والزيت جيداً حتى تمتزج المكونات معاً.

نضيف للخليط السابق الثوم البودر والبصل البودر والحبهان المطحون واللون الطعام، ونقلب جيداً من جديد للحصول على خليط متجانس.

نقوم بإضافة الفلفل الحصى والزيتون حسب الرغبة ليعطيه طعاماً رائعاً، ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل رول في كيس حراري.

في وعاء به ماء مغلي على نار متوسطة نضع الكيس ويترك لمدة ساعة وربع حتى ينضج اللانشون، ثم نقوم برفعه من النار.

يترك اللانشون ليبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيعه بالطريقة المعتاد عليها ويقدم بجانب الخبز أو الفينو بألف هنا.

المكونات:طريقة التحضير: