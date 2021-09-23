الصين ترسل 19 طائرة حربية باتجاه تايوان

الصين ترسل 19 طائرة حربية باتجاه تايوانأرسلت الصين 19 طائرة حربية باتجاه تايوان اليوم الخميس، وذلك بعدما أعلنت الجزيرة عزمها الانضمام إلى اتفاقية تجارية في المحيط الهادئ تضم 11 دولة، تقدمت الصين بطلب للانضمام إليها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها إن تايوان نفذت دوريات جوية ردا على تحليق الطائرات الصينية، وتعقبتها بأنظمتها للدفاع الجوي.

وكان بين الطائرات الصينية 12 طائرة من طراز "جيه-16"، وطائرتان من طراز "جيه-11"، بالإضافة لقاذفات، وطائرة مضادة للغواصات، وحلقت بعض الطائرات في مسار طويل على شكل حرف "L".

وكانت الصين ترسل مقاتلات باتجاه تايوان بشكل شبه يومي العام الماضي.

وانفصلت تايوان عن الصين خلال حرب أهلية عام 1949، لكن الصين لا تزال تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، وتعارض بكين مشاركة تايوان في أي هيئات دولية.

وأعلنت تايوان اليوم الخميس أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى "اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ"، في تحرك أدى لأزمة محتملة أخرى مع بكين.

وأرسل الجيش الصيني 18 طائرة باتجاه تايوان العام الماضي عندما زار دبلوماسي أمريكي بارز الجزيرة، والتقى كبار المسؤولين الحكوميين.

كما أرسلت الصين أيضا 28 طائرة حربية في يونيو الماضي بعد أن أصدر قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بيانا يدعو إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بمضيق تايوان.