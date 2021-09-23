جدة - نرمين السيد - أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا بشأن الغواصات النووية، قائلة إن هذه الخطوة تعمد إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وإثارة سباق تسلح، وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين، وتقويض الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وردا على سؤال فى مؤتمر صحفى يومى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لى جيان، إن ثمة اعتقاد سائد فى المجتمع الدولى بأن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطرا جسيما يتمثل فى انتشار الأسلحة النووية، ما ينتهك روح معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال إنه من المحتمل أن تصدِّر الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى أستراليا يورانيوم عالى التخصيب بدرجة نقاء 90% أو أكثر، وهو مادة نووية تستخدم فى صنع الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية. وأوضح أن الصين تحث الدول الثلاث على الاستجابة لنداء المجتمع الدولى، ونبذ العقلية ذات المحصلة الصفرية البائدة التى تعود لحقبة الحرب الباردة والمنظور الجيوسياسى الضيق، وإلغاء القرار الخاطئ، والوفاء بإخلاص بالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيد الدولى، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة فى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء التعاون الثلاثى بشأن الغواصات النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.