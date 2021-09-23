جدة - نرمين السيد - وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وجاء التصويت بعد يومين فقط من قرار زيادة التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب يوم الثلاثاء بندا يتعلق بتمويل القبة الإسرائيلية بمليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.
وجاء مشروع القرار فى أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية فى مجلس النواب، تحت ضغط من مجموعة "سكواد" التقدمية لشطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب الأمريكى يقر منح إسرائيل مليار دولار لصالح القبة الحديدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.