عون يبحث مع ميقاتي التطورات بعد التحرك الإسرائيلي بشأن التنقيب عن الغاز والنفط بمنطقة متنازع عليها

دوت الخليج :- استعرض الرئيس اللبناني، ميشال عون، مع رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على عقد اتفاق حول التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها.
واستعرض ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء، نحيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أمريكية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
وتم تخصيص الاجتماع لدراسة "تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان، عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة".
المصدر: RT
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