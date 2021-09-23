السماح لحملة التأشيرات العراقيين بدخول الأردن برا

دوت الخليج : – أعلن السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري عن السماح للمواطنيين العراقيين ممن لديهم تأشيرات دخول سارية المفعول من السفر برا إلى الأردن.

وأوضح في تغريدة عبر “تويتر”، الخميس، أن وزير الداخلية مازن الفرايه قرر “الموافقة على السماح للمواطنين العراقيين الحاصلين على تأشيرات دخول إلى الأردن سارية المفعول بالدخول والمغادرة من خلال مركز حدود الكرامة وضمن الشروط الصحية المعتمدة”.

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