أخبار اليمن : شهيدان في صعدة وغارات مكثفة على مناطق بمأرب

شهيدان في صعدة وغارات مكثفة على مناطق بمأرب
استشهد مواطنان اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات مكثفة على محافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها على المواطنين في منطقة جرعاء بمديرية منبه صعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 8 غارات على مديرية حريب بيحان و4 غارات على مديرية الجوبة وغارة على مديرية العبدية وغارتين على مديرية صرواح بمأرب.
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