تمويل سيارتك بدون كفيل وبمبالغ مالية تصل إلى 300 ألف وبأقساط مجدولة

تمويل سيارتك بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة ، منتج تمويلي ميسر متاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل ، والذي تتيح الشركة من خلاله شراء السيارة التي يرغب بها بمبالغ مالية كبيرة ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية له ، كما توفر الشركة تمويل السيارات بأقل هامش ربح وبأسهل الشروط والمتطلبات اللازمة لاستكمال طلب التمويل ، كما توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيدوا منها ، عند التقدم بطلب للحصول على تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي الشركة.

برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل فورى بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال سعودي.

تمويل بأقل هامش ربح.

طالب التمويل يمكن أن يستفيد بهذا التمويل ، بدون الحاجة إلى أن يكون موظف لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة اليسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

تتيح شركة اليسر للعميل إمكانية جدولة الدفعة حتي 24 شهر إضافي.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل فرصة تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية شراء السيارة من خلال شبكة واسعة من الوكالات والمعارض المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية.

السعوديين والمقيمين أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج بأقل راتب وأسهل الشروط.

المواطنون السعوديين والمقيمون أيضاً يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لايقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب المنتج.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل ضوابط التأمين الشامل علي المركبات.

الهويه الوطنيه لطالب التمويل السعودي والمقيم.

تقديم رخصة قيادة لطالب التمويل بشرط أن تكون سارية المفعول.

تقديم تعريف بالدخل الشهرى لطالب التمويل.

يلزم إرفاق الطلب بكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

تقديم عرض سعر السيارة من الوكالات والمعارض المعتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكةشروط الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل لجميع العملاء في المملكة العربيةالمستندات والأوراق اللازمة لاستكمال طلب تمويل السيارات