هبوط مروحية ”كا 27” في شبه جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا 

أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر في هيئات الطيران الروسية بأن مروحية من نوع "كا 27" قامت بـ"هبوط قاس" في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وقال المصدر لـ "تاس"، يوم الخميس: "تلقينا معلومات عن هبوط قاس لمروحية "كا 27" بالقرب من جبل أوسترايا في كامتشاتكا. وكان على متنها 3 أشخاص".

ويشار إلى أن المروحية كانت تنفذ تحليقا تدريبيا، وبدأت عملية البحث عن المروحية وطاقمها، لكن المرحلة الفعالة ستبدأ بعد الفجر، إذ وقع الحادث ليلا حسب التوقيت المحلي.

ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المروحية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.