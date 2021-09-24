الأمم المتحدة: لا يمكن أن نتخلى عن الشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وأشار دوجاريك -فى تصريحات مساء اليوم الخميس- إلى أن أفغانستان تمثل أهمية كبيرة فى أجندة الأمم المتحدة بالإضافة إلى اجتماعات مجموعة العشرين.
وأوضح أن الأمم المتحدة متواجدة فى أفغانستان من أجل دعم الشعب فضلا عن التأكد من عدم التراجع عن حقوق الإنسان والمرأة فى البلاد.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 150 من الموظفين الدوليين فى أفغانستان، مبينا فى الوقت ذاته أنه ليس من اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يقرر إن كانت طالبان ستمثل أفغانستان فى الأمم المتحدة بل هذا الأمن من اختصاصات اللجنة المخصصة لذلك.
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