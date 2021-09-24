إعفاء مصرف الراجحي الجديد لجميع المواطنين الغير قادرين علي دفع الأقساط

إعفاء مصرف الراجحي الجديد لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تهم الكثير من المستفيدين من مصرف الراجحي هي خدمة إعفاء الأقساط المتبقية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة وتناسب جميع المواطنين داخل المملكة بشروط وضوابط اللازمة يجب توافرها، فقد يقدم مصرف الراجحي تمويلات إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية متفق مع تعاليم الدين الإسلامي، والتي تقدم اهم الخدمات هي إعفاء القروض والتي تم تحديد فئات يتم إعفاءها من من دفع الأقساط المتبقية بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، لذلك نقدم لكم شروط الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي وطريقة التقديم.

شروط إعفاء مصرف الراجحي الجديد من سداد الأقساط

يقدم مصرف الراجحي خدمة مميزة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وأيضا هناك قروض مختلفة تناسب جميع الفئات وكل الأفراد من أصحاب الدخل المنخفض لعمل مشروع خاص به، ويقدم تمويل شخصي بأطول فترة سداد تناسب مع الراتب الشهري، وهناك خدمة إعفاء القروض لجميع المقترضين اللذين تتوافق لديهم الشروط المطلوبة، في حالة وفاة العميل المقترض صاحب القرض لا قدر الله فقد يتم إعفاء أهالي المقترض من سداد الأقساط المتبقية، ولكن يجب تقديم الأوراق التي تثبت الوفاة داخل البنك ليتم إعفاء والتكفل بخدمة التأمين التكافلي، وأيضا في حالة العجز الكلي للعميل المقترض أو عجز في الجسد نتيجة حادث يتم تقديم كافة المستندات والأوراق التي تثبت حالة العميل لكي يتم الموافقة علي إعفاء الأقساط المتبقية.

يجب تقديم شهادة الوفاة ليتم إعفاء مصرف الراجحي. تقديم شهادة العجز الكلي للعميل المقترض. تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

كيفية الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي السعودي

تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي من الأقساط الخاصة بقروض الراجحي، ويجب أن تتم جميع الخطوات بشكل صحيح كالتالي: