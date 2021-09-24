مسؤول أمريكى: لا مؤشر إيجابى على استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول -فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس- أن واشنطن تجهز خطة بديلة إذا واصلت إيران برنامجها النووى، لافتا إلى أن بلاده ستحكم على مصير المحادثات مع إيران بمدى تقدمها فى برنامجها النووى.

وأكد أنه إذا لم تستأنف إيران المحادثات النووية قريبا "سننظر فى مدى جدوى المحادثات"، مذكرا أن كل أطراف الاتفاق النووى متفقون على ضرورة استئناف محادثات فيينا من حيث توقفت، وأن إيران لم تحدد بعد ممثليها فى المحادثات النووية أو موعد عودتها.