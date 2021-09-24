التحالف العربى : تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، أكد التحالف فى بيان أنه أفشل المحاولات العدائية لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وكانت قيادة قوات التحالف العربى أعلنت فى وقت سابق، الخميس، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية صوب السعودية مساء الخميس.
وأكدت قيادة القوات المشتركة، اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود.
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