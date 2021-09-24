صور - محتجون يحتلون مقر البورصة البرازيلية بسبب تردى أوضاع المعيشة

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الألمانية، قال منظمو الاحتجاج وهم من "حركة العمال المشردين"، و"جبهة شعب لا يهاب"، لـ صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية، إن الرئيس جاير بولسونارو تسبب بسياساته فى اتساع الفجوة الاقتصادية بالبلاد.
وتفاقمت الأوضاع المعيشية فى البرازيل بسبب فيروس كورونا، الذى تأتى البلاد فى المركز الثالث عالميًا من حيث إصاباته، ما أدى إلى معاناة 19 مليون مواطن من الجوع، وارتفاع معدل التشرد بسرعة فى مدن كبيرة مثل مثل ساو باولو وريو دى جانيرو، وهو ما تشير إليه دراسة أجرتها شبكة أبحاث الأمن الغذائى البرازيلية فى أبريل.
جدير بالذكر، أن البرازيل قد أزيلت من خريطة الجوع لدى الأمم المتحدة، فى عام 2014، بشكل جزئى نتيجة البرامج الاجتماعية لرئيس البلاد آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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