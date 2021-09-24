إيطاليا تعتقل الرئيس السابق لـ حكومة إقليم كتالونيا الإسبانى

جدة - نرمين السيد - اعتقلت السلطات الإيطالية الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسبانى كارليس بوتشديمون، والمعروف بتنظيمه الاستفتاء حول انفصال الإقليم، والمطلوب فى إسبانيا بتهمة التحريض على التمرد.





وقال غونزالو بويه محامى بوتشديمون، فى تصريحات له، إن موكله تم اعتقاله بعد وصوله إلى سردينيا بصفة برلمانى أوروبى، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه فى الـ14 من أكتوبر 2019.

جدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن يشارك بوتشديمون فى سردينيا فى بعض الفعاليات الثقافية ويلتقى عددا من الساسة المحليين.

يذكر أن بوتشديمون متهم فى إسبانيا بالتحريض على التمرد وإهدار المال العام فى أعقاب تنظيمه استفتاء مثيرا للجدل حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا عام 2017، لم تعترف الحكومة المركزية فى مدريد بشرعيته.